Orman yangınlarının korkunç bilançosunu Bakan Murat Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınlarda 2 bin 300 yapının etkilendiğini, hasar tespitinin başladığını, 1 yıl içinde yeni konutların teslim edileceğini söyledi.

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Yangın felaketi sonrası Antalya'ya giden ve incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasarlı binalarla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlarda 2 bin 300 yapının etkilendiğini, yıkılacak toplam 126 bölüm tespit edildiğini belirtti.

252 bina incelendi 126'sı acilen yıkılacak

Bakan Kurum, "Çok büyük bir travma var. Tüm kurumlarımız bir seferberlik ruhuyla mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Vatandaşlarımızın hasar tespitlerini yapıyoruz. Yangın söndürme işleminin bitmesiyle alanlara gireceğiz ve hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Manavgat'ın batı ve doğusunda hasar oluştu. Doğu kısmında hasar gören 300 yapı tespit ettik. Batısında ise 2 bin yapı var. Toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar 252 bina incelendi. Acilen yıkılacak toplam 126 bağımsız bölüm tespit ettik." dedi.

Konutlar bir yıl içinde teslim edilecek

1 ay içerisinde konutların inşasına başlayacaklarını aktaran Bakan Kurum, "Konutlarımızın inşasını 1 ay içinde başlatıp, 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Çalışmaları yürütüyoruz. Yangında 2 kamu binamız etkilendi. Biri camimiz az hasarlı, bir okulumuz ağır hasarlı olarak tespit edildi. Orman müdürlüğümüzün bir binası hasarlı. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var. Osmaniye'de de 4 köyümü boşalttık. Merkezde 30 yapı hasarlı. Aydın'da 6 köyde bin 605 hanemizi boşalttık." şeklinde konuştu.