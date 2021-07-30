BIST 1.382
DOLAR 8,41
EURO 10,02
ALTIN 494,95
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Orman yangınlarının korkunç bilançosunu Bakan Murat Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınlarda 2 bin 300 yapının etkilendiğini, hasar tespitinin başladığını, 1 yıl içinde yeni konutların teslim edileceğini söyledi.

Abone ol

Yangın felaketi sonrası Antalya'ya giden ve incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasarlı binalarla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlarda 2 bin 300 yapının etkilendiğini, yıkılacak toplam 126 bölüm tespit edildiğini belirtti.

252 bina incelendi 126'sı acilen yıkılacak 
Bakan Kurum, "Çok büyük bir travma var. Tüm kurumlarımız bir seferberlik ruhuyla mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Vatandaşlarımızın hasar tespitlerini yapıyoruz. Yangın söndürme işleminin bitmesiyle alanlara gireceğiz ve hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Manavgat'ın batı ve doğusunda hasar oluştu. Doğu kısmında hasar gören 300 yapı tespit ettik. Batısında ise 2 bin yapı var. Toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar 252 bina incelendi. Acilen yıkılacak toplam 126 bağımsız bölüm tespit ettik." dedi.

Konutlar bir yıl içinde teslim edilecek 
1 ay içerisinde konutların inşasına başlayacaklarını aktaran Bakan Kurum, "Konutlarımızın inşasını 1 ay içinde başlatıp, 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Çalışmaları yürütüyoruz. Yangında 2 kamu binamız etkilendi. Biri camimiz az hasarlı, bir okulumuz ağır hasarlı olarak tespit edildi. Orman müdürlüğümüzün bir binası hasarlı. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var. Osmaniye'de de 4 köyümü boşalttık. Merkezde 30 yapı hasarlı. Aydın'da 6 köyde bin 605 hanemizi boşalttık." şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Manavgat'taki dehşet! Hastanede tedavileri süren yaralılar yaşadıklarını anlattı
Foto Galeri Manavgat'taki dehşet! Hastanede tedavileri süren yaralılar yaşadıklarını anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eski YÖK başkanı Yekta Saraç'tan veda mesajı
Eski YÖK başkanı Yekta Saraç'tan veda mesajı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için destek
Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için destek
Ömer Çelik'ten yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir için taziye mesajı
Ömer Çelik'ten yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir için taziye mesajı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manavgat'ta yangından etkilenen yapı sayısını açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manavgat'ta yangından etkilenen yapı sayısını açıkladı
Milli boksör Esra Yıldız Tokyo Olimpiyatlarında adını çeyrek finale yazdırdı
Milli boksör Esra Yıldız Tokyo Olimpiyatlarında adını çeyrek finale yazdırdı
Koronavirüs aşılamasında bir ilk! İğnesiz aşı ilk kez İtalya'da yapıldı
Koronavirüs aşılamasında bir ilk! İğnesiz aşı ilk kez İtalya'da yapıldı
Selçuk eşi Rana Selçuk kimdir mesleği nedir? Rana Selçuk kaç yaşında?
Selçuk eşi Rana Selçuk kimdir mesleği nedir? Rana Selçuk kaç yaşında?
Aksaray'da sadece hava almak istemişti! Her şey bir anda oldu: Yere çakıldı
Aksaray'da sadece hava almak istemişti! Her şey bir anda oldu: Yere çakıldı
Mersin'deki yangında mezarlık yandı şehidin kabri ve Türk bayrağı sapasağlam kaldı
Mersin'deki yangında mezarlık yandı şehidin kabri ve Türk bayrağı sapasağlam kaldı
Macaristan'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
Macaristan'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi