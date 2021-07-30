Manavgat'taki dehşet! Hastanede tedavileri süren yaralılar yaşadıklarını anlattı
ANTAYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen, yaralanan ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanlar, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla dile getirdi.
İlçede devam eden orman yangınından etkilenenlerin hastanelerde tedavisi sürüyor. Jandarmanın yardımıyla evinden çıkarılan 64 yaşındaki Süleyman Düzenli, AA muhabirine, alevlerin evlerine kadar ulaşacağına ihtimal vermediklerini ama bir anda evin arka bölümünün tutuştuğunu söyledi.
Ulukapı Mahallesi'ndeki konutunun tamamen yandığını aktaran Düzenli, "Ben felçliyim, evden çıkamadım. Kızım yanımda vardı ama o da çıkaramadı. Askerler beni hemen evden çıkardı, kurtardı. Evim, ilaçlarım, her şeyim yandı. Hastaneye ulaştırıldığımda duran kalbimi yeniden çalıştırmışlar. Sadece telefonumu alabildim. Tek başıma yaşıyorum, hiçbir şey alamadım. Her şeyim gitti ama şükür buna da. Devletimiz çok güçlü, Allah daha çok güç versin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." diye konuştu.
"Bu normal bir yangın değil"
İbrahim Aydın ise tankerler, traktörler ile kendi imkanlarıyla yangının evlere ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını kaydetti.
Yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti: