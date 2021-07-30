Manavgat'taki dehşet! Hastanede tedavileri süren yaralılar yaşadıklarını anlattı

Ulukapı Mahallesi'ndeki konutunun tamamen yandığını aktaran Düzenli, "Ben felçliyim, evden çıkamadım. Kızım yanımda vardı ama o da çıkaramadı. Askerler beni hemen evden çıkardı, kurtardı. Evim, ilaçlarım, her şeyim yandı. Hastaneye ulaştırıldığımda duran kalbimi yeniden çalıştırmışlar. Sadece telefonumu alabildim. Tek başıma yaşıyorum, hiçbir şey alamadım. Her şeyim gitti ama şükür buna da. Devletimiz çok güçlü, Allah daha çok güç versin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." diye konuştu.