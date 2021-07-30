Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için destek

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini duyurdu.

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ALİYEV'DEN DESTEK MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz kardeşim, Kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçları bizi derinden üzmüştür. Sizin liderliğinizle hükümetinizin attığı kararlı adımlar sayesinde, azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından eminim. Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır.

Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin!"

Azerbaycan'dan Türkiye'ye yardım gönderilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev tarafından yapılan açıklamada ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, orman yangınlarını söndürmek ve yayılmasını önlemek için Azerbaycan'dan yardım ekiplerinin Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.

Azerbaycan’ın Türkiye’ye göndereceği yardım ekibinde 500 acil durum personeli ve helikopter bulunduğu belirtildi.