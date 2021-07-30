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Ömer Çelik'ten yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir için taziye mesajı

Ömer Çelik'ten yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir için taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'e, Allah'tan rahmet diledi.

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Çelik, Akdemir için Twitter hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Akdemir'in fotoğrafını paylaşan Ömer Çelik, "Seni hiç unutmayacağız Şahin. Güzel yüreğin dünyadan büyüktü. Şahin Akdemir kardeşimiz Marmaris'te yangınla mücadele eden ekiplere motoruyla su ve ayran taşırken hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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