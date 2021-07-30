BIST 1.382
DOLAR 8,41
EURO 10,02
ALTIN 494,95
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Türkiye'de sel, hortum, fırtınalar neden arttı? Tehlike büyük uzmanlar uyarıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'de sel, hortum, fırtınalar neden arttı? Tehlike büyük uzmanlar uyarıyor

Türkiye'nin son dönemlerinde dikkat çeken sel, hortum, fırtınalara ilişkin kuraklığa dikkat çekiliyor: "Kurak dönemlerde toprağa düşen yağış, topraktan emilmeyerek direkt atmosfere buharlaşıyor."

Abone ol

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, son zamanlarda sıkça yaşanan sel ve hortum gibi olayların esas sebebinin küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Elipek, AA muhabirine, küresel ısınmanın dünya genelindeki etkilerinin açıkça görüldüğünü ifade etti.

Son zamanlarda atmosferik bazı olayların Türkiye'yi etkisi altına aldığını belirten Elipek, bunların başında kuraklık, sel, fırtına ve hortumların geldiğini kaydetti.

Uzun süreli kuraklığın, yaşanan aşırı iklim olaylarının başlıca nedeni olduğuna dikkati çeken Elipek, şöyle devam etti:

"Özellikle sel ve hortum gibi olayların en büyük sebebi aslında kuraklık. Kuraklığın en büyük sebebi küresel iklim değişikliği ve onun da en büyük sebebi insanoğlunun çevreye vermiş olduğu olumsuz etkiler. Özellikle kurak dönemlerde toprağa düşen yağış, topraktan emilmeyerek direkt atmosfere buharlaşıyor. Fırtınalar ve hortumlar da suyun buharlaşmasından gücünü alıyorlar, şiddetini artırıyorlar. Buharlaşan su, çok yüklü bir miktarda yoğunlaşarak yer küreye aşırı yağış olarak iniyor. Tabii bu her zaman buharlaştığı alanda değil, atmosferle farklı bölgelere taşınarak o alanlardaki sel felaketlerine sebep olabiliyor."

 "Çiftçiler, yüzeysel su kaynakları azalınca yer altı sularına yöneldi"

Prof. Dr. Elipek, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede insanların üzerine önemli görevler düştüğünü, su tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuraklığa bağlı olarak nehirler ve göllerin kuruduğunu anlatan Elipek, tarımsal üretimin yaşanan kuraklıktan zarar gördüğünün altını çizdi.

Yüzeysel su kaynaklarındaki azalmanın özellikle çiftçileri yer altı sularına yönlendirdiğine işaret eden Elipek, şunları kaydetti:

"Bu da yer altı su kaynaklarının çok hızlı şekilde tükenmesine neden oluyor. Bizim öncelikle su tasarrufuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle araçları her gün yıkamaktan vazgeçerek boş yere su kullanımını en aza indirmeliyiz. Özellikle bu dönemlerde bahçe ve yeşil alan sulamalarının gündüz kesinlikle yapılmaması, sulamanın sabah erken ya da gece geç saatlerde yapılması gerekli. Halı yıkamak, bahçe yıkamak gibi suyu boşa harcayacak faaliyetlerden kaçınmalıyız."

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir için taziye mesajı
Ömer Çelik'ten yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir için taziye mesajı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manavgat'ta yangından etkilenen yapı sayısını açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manavgat'ta yangından etkilenen yapı sayısını açıkladı
Milli boksör Esra Yıldız Tokyo Olimpiyatlarında adını çeyrek finale yazdırdı
Milli boksör Esra Yıldız Tokyo Olimpiyatlarında adını çeyrek finale yazdırdı
Koronavirüs aşılamasında bir ilk! İğnesiz aşı ilk kez İtalya'da yapıldı
Koronavirüs aşılamasında bir ilk! İğnesiz aşı ilk kez İtalya'da yapıldı
Aksaray'da sadece hava almak istemişti! Her şey bir anda oldu: Yere çakıldı
Aksaray'da sadece hava almak istemişti! Her şey bir anda oldu: Yere çakıldı
Mersin'deki yangında mezarlık yandı şehidin kabri ve Türk bayrağı sapasağlam kaldı
Mersin'deki yangında mezarlık yandı şehidin kabri ve Türk bayrağı sapasağlam kaldı
Macaristan'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
Macaristan'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
Yoğun bakımdaki aşısız hasta başına gelenleri anlattı! Yanından maskesiz geçen bulaştırıyor
Yoğun bakımdaki aşısız hasta başına gelenleri anlattı! Yanından maskesiz geçen bulaştırıyor
Gurbetçiler Edirne'ye can suyu oldu
Gurbetçiler Edirne'ye can suyu oldu
Şahin Akdemir Marmaris yangınında yanarak öldü! Kardeşi konuştu: İkimiz de...
Şahin Akdemir Marmaris yangınında yanarak öldü! Kardeşi konuştu: İkimiz de...