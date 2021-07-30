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İstanbul'da metro sefer saatlerinde değişiklik yapıldı

İstanbul'da metro sefer saatlerinde değişiklik yapıldı

İSTANBUL'da metro istasyonlarının sefer saatlerinin gece saat 02:00'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Metro İstanbul seferlerinde normalleşme sonrası değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullulara duyurulur.

Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek."

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