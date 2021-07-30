İstanbul'da metro sefer saatlerinde değişiklik yapıldı
İSTANBUL'da metro istasyonlarının sefer saatlerinin gece saat 02:00'a kadar uzatıldığı duyuruldu.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Metro İstanbul seferlerinde normalleşme sonrası değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbullulara duyurulur.
Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek."