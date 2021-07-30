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CHP'den o karara tepki! Neden bu güne kadar beklediniz?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'den o karara tepki! Neden bu güne kadar beklediniz?

CHP'den orman yangınlarıyla ilgili uçak alımı kararına tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlarda idarenin iyi bir sınav veremediğini ileri sürdü.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Temmuz'dan itibaren çeşitli kentlerde etkili olan orman yangınlarının 84 milyon vatandaşın canını yaktığını belirterek, kamuoyunda orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine yönelik ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

Yasama organı ve siyasi partilerin ormanları korumak için somut adımlar atma sorumluluğu olduğunu belirten Özel, TBMM tatildeyken çalışma kararı alınan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırabilecek önlemleri almak için özel gündemle toplanmasını önerdiklerini kaydetti. Özgür Özel, "Orman yangınlarıyla mücadelede idarenin iyi bir sınav veremediği açıktır." görüşünü savundu.

Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Kayseri illerindeki yangınların henüz kontrol altına alınamadığına işaret eden Özel, bugün itibarıyla 4 vatandaşın yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Yangınların bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ettiklerini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçak sayısı kadar bile uçağın orman yangınlarına müdahale için hazır bulundurulmaması eleştirileri haklı çıkarmakta, kamuoyundaki infiali arttırmaktadır. Orman Bakanı bu büyük felaketten sonra, 'Envantere de uçak alımı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık' diyor. Güçlü bir filo kurmak için bugüne kadar neden beklediniz? Kötü yönetimin faturasını milletimiz canıyla, malıyla, yanan ormanlarıyla ödüyor. 2021 yılı için orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin artırılması noktasında ilgili bakanlık ve kurumların önceden tedbir alması gerekirken 28-30 Temmuz arasında yaşanan yangınlar, bu tedbirin alınmadığını ortaya koymaktadır."

Orman yangınlarının sıklığının gerekçelerinden birinin küresel ısınmayla artan sıcaklıklar olduğunun ifade edildiğini aktaran Özel, Türkiye’nin vakit kaybetmeden iklim krizine yönelik sonuç alıcı adımlar atmasının bir zorunluluk haline dönüştüğünü belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özel, orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırmak için alınması gereken önlemlerle ilgili bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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