BIST 1.383
DOLAR 8,42
EURO 10,01
ALTIN 494,01
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Yasemin Can, kadınlar 5000 metrede finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Yasemin Can, kadınlar 5000 metrede finale yükseldi

TOKYO Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde kadınlar 5000 metre elemelerinde yarışan milli atlet Yasemin Can, finale kaldı.

Abone ol

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen 5000 metre eleme yarışlarında ilk seride piste çıkan Yasemin Can, çok uzun süre yarışı ilk sırada götürdü. Son tura girildiğinde rakiplerinin atağına karşılık veremeyen milli atlet, arka sıralara geriledi.

Mücadeleyi bırakmayan Yasemin Can, 14.50.92'lik derecesiyle 6. oldu. İlk 5 içinde yer alamayan Yasemin, adını doğrudan finale yazdıramadı ve ikinci serinin sonucunu beklemeye başladı.

Diğer serinin koşulmasıyla doğrudan finale çıkan diğer 5 atlet de belirlendi. Son final biletleri de iki seride ilk 5'e giremeyen en hızlı atletler arasından seçildi. İkinci serinin kazananından bile hızlı olan Yasemin Can, adını finale yazdırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'den geliyordu! Fiyatı 3'e katlanınca Eskişehir'de kendini üretti
Çin'den geliyordu! Fiyatı 3'e katlanınca Eskişehir'de kendini üretti
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu isyan etti: Erdoğan ortada yok, kayyumu aradım ulaşamadım!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu isyan etti: Erdoğan ortada yok, kayyumu aradım ulaşamadım!
Taliban son 4 ayda 2 bin 566 sivil öldürdü
Taliban son 4 ayda 2 bin 566 sivil öldürdü
CHP'den o karara tepki! Neden bu güne kadar beklediniz?
CHP'den o karara tepki! Neden bu güne kadar beklediniz?
Tuğba Şenoğlu kaç yaşında aslen nereli boyu kaç? Tuğba Şenoğlu hangi takımda oynuyor?
Tuğba Şenoğlu kaç yaşında aslen nereli boyu kaç? Tuğba Şenoğlu hangi takımda oynuyor?
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun'dan "aşı kartı" önerisi
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun'dan "aşı kartı" önerisi
Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: Yangın bölgelerine 10 milyon TL yardım aktarılacak
Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: Yangın bölgelerine 10 milyon TL yardım aktarılacak
Bolu'da camdan bakan komşular şok oldu: Yarı çıplak halde...
Bolu'da camdan bakan komşular şok oldu: Yarı çıplak halde...
Ukrayna'dan Türkiye'ye yangınlar için destek! 2 itfaiye uçağı gönderdiler
Ukrayna'dan Türkiye'ye yangınlar için destek! 2 itfaiye uçağı gönderdiler
Cuma selası ile cuma ezanı arasında okunacak dua okunuşu ve saati
Cuma selası ile cuma ezanı arasında okunacak dua okunuşu ve saati