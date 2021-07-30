CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu isyan etti: Erdoğan ortada yok, kayyumu aradım ulaşamadım!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz ve Ege'deki yangınlar için Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını kullanmak için THK'ya ulaşmak istediği haberlerini doğrulayarak kimseye ulaşamadığını Erdoğan'ın ortada olmadığını onun izni olmadan bunu yapamayacaklarını açıkladı.

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Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlar gündemi sarstı. Özellikle CHP'li belediyelerin yangına müdahale edebilmesi için Türk Hava Kurumu'nun kullanmadığı uçakları istediği iddiası gündeme gelmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada THK Kayyum'una ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını doğruladı. CHP'li belediyelerin bu yetkiyi kullanabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının gerektiğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi: "Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim.Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım."

CHP milletvekili Özgür Özel: Neden beklediniz?

CHP'den orman yangınlarıyla ilgili uçak alımı kararına tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlarda idarenin iyi bir sınav veremediğini ileri sürdü.

"Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçak sayısı kadar bile uçağın orman yangınlarına müdahale için hazır bulundurulmaması eleştirileri haklı çıkarmakta, kamuoyundaki infiali arttırmaktadır. Orman Bakanı bu büyük felaketten sonra, 'Envantere de uçak alımı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık' diyor. Güçlü bir filo kurmak için bugüne kadar neden beklediniz? Kötü yönetimin faturasını milletimiz canıyla, malıyla, yanan ormanlarıyla ödüyor. 2021 yılı için orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin artırılması noktasında ilgili bakanlık ve kurumların önceden tedbir alması gerekirken 28-30 Temmuz arasında yaşanan yangınlar, bu tedbirin alınmadığını ortaya koymaktadır."