Türkiye yanarken THK kayyumu Cenap Aşçı yayına bağlandı: Düğündeyim!

TÜRKİYE'nin dört bir yanı yangınlarla boğuşurken bilgi edinmek için ulaşılmaya çalışılan THK Kayyumu Cenap Aşçı ise düğündeydi. Cenap Aşçı CNN Türk'e bağlandı ve "Arayanlar hakkını helal etsin" diyerek kendini savundu.

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları sürerken, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın sözleri büyük tepki çekti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün THK'yı aradığını fakat hiçbir yöneticiye ulaşılamadığını açıklaması üzerine Aşçı, CNN Türk canlı yayına bağlandı. Düğüne gittiğini açıklayan Aşçı, "Arayanlar hakkını helal etsin" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, uçak kiralamak için Türk Hava Kurumu'nu (THK) aradı. Saat 15.30'da kurumu arayan Gürün, kendisine "Şu anda hiçbir yöneticiye ulaşamayız" cevabın verildiğini açıklaması üzerine THK tepkilerin odağına yerleşti. Tepkiler üzerine THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, CNN Türk canlı yayınına bağlandı.

"Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek durumunda kaldım" diyen Aşçı'nın sözleri sosyal medyadan büyük tepkiye yol açtı.

"Arayanlar hakkını helal etsin" diyen Aşçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini aradığını belirterek Kılıçdaroğlu'ndan da özür diledi.

THK'nın son durumunu anlatan Aşçı, “Ben bu kurumun genel başkanı değilim. 2019'da yönetim krizi vuku bulmuş, mali kriz had safhaya gelmiş, biz de medeni kanuna göre kayyum heyeti olarak buraya atandık. Kurum, 10 taneye bankaya 1,5 milyar lira borcu olan bir kurum. Borçlarımızı yapılandırdık” açıklamasını yaptı.

"Bu uçakları kaldırmam için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmam lazım"

Kullanılmayan yangın söndürme uçakları içinse şöyle konuştu:

“Şu anda gündemde olan Kanada yapımı uçaklarımız var. Bunlardan 9 tanesi kaldı. 2018 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme operasyonlarında kullandık. 2010 yılından sonra başlayan mali krizde bu uçakların yıllık bakımları yapılmamış. Ekipler Kanada'dan gelip baktılar. Bir takım parçaların standart dışı olduğunu tespit ettiler. Onları tamamlamaya çalıştık. Bu uçaklarımızı 2020-2021 ihalelerinde kullanamadık. Bu uçakları kaldırmam için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmam lazım. Türk Hava Kurumu'nun yangın tecrübesini kullanmak için Rusya'dan uçak kiraladık.”

"Pilotları çıkardık çünkü bu kurum borca batmış"

Türk Hava Kurumu’nda pilotların da işten çıkarıldığını açıklayan Aşçı, “Pilotları çıkardık çünkü bu kurum borca batmış. Hiç iş yapmadan pilotları tutsaydım onların bana maliyeti 25 milyon lira olacaktı. Şu anda 25 milyon lira maliyeti uçuş yapmadan, bir ton su akmadan vermiş olacaktım” dedi.