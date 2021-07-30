Antalya'da mahalle küle döndü! Gözyaşları sel oldu: İnsanlığa sığmaz
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangının sıçradığı Evrenleryavşi Mahallesi'nide 3 ahır ve bir okul küle döndü.
Manavgat ilçesine bağlı Evrenleryavşi Mahallesi'ni saran alevler, ortalığı küle çevirdi. Yangın dolayısı ile boşaltılan mahallede ilk belirlemelere göre 3 ahır ve 1 okul yandı.
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Mahallede bulunan zeytin ağaçları da yangından etkilendi.
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Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği mahallede söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Öte yandan yangının sabotaj olduğunu düşünen mahalleli beddualar okudu.
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