İzmir'de motosiklette elbisesi açıldı iç çamaşırı gözüktü! Hakaret eden adama tepki yağdı

İZMİR'de motosiklette rüzgardan elbisesi havalanınca iç çamaşırı gözüken kadını videoya çekip hakaret eden bir adam, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Çeşme otobanında çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada olay oldu. Motosiklette rüzgardan elbisesi havalanınca iç çamaşırı gözüken kadını videoya çekip hakaret eden bir adam, sosyal medyada büyük tepki çekti. Videoyu çeken adam, "Ben ömrümde bu kadar rahat bir insan görmedim abi. Ulan Çeşme’de misin dana, bu hal ne? Bu nedir ya… Allah Allah bir yaşımıza daha girdik arkadaş" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada elbisesi açılan kadına sahip çıkılırken, görüntüleri videoya alan adama ve eşine ise büyük tepki oluştu.

İşte sosyal medyada yazılanlar...