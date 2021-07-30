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YEREL

Afgan mülteciler Kocaeli'de dükkan sahibini darp etti

Afgan uyruklu mülteciler oldukları iddia edilen bir grup erkeğin, Kocaeli'de bir dükkana girerek, dükkan sahibini darp ettiği iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Sinan Akçıl'ın Afgan mültecilere ait olduğu iddia edilen videolu paylaşımına Instagram'da yer vererek tepki gösterdi. Gönderide yer alan videoda, Afgan uyruklu mülteciler oldukları iddia edilen bir grup erkeğin, Kocaeli'de bir dükkana girerek, dükkan sahibini darp ettikleri anlaşılıyor.

"Avrupa keyif çatarken ben cennet ülkemde..."

 Akalın, videoyu şu notla paylaştı:

5 Afgan uyruklu kişinin Kocaeli'de bir dükkana saldırı anı... İzle sen karar ver. Hayatım boyunca hümanist bir yapım oldu, ırkçılığa, ayırımcılığa karşı çıktım... AMA artık buna bir DUR demek gerekiyor... Avrupa keyif çatarken ben cennet ülkemde tanımadığım fazladan 7,8 milyon insanla yaşamak İSTEMİYORUM. Biraz insaf. Çocuklara, kadınlara kapımız açık, devletimiz elinden geleni hep yaptı onlar için AMA artık galiba biraz kapanmalı bu kapılar bu insanlara."

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