BIST 1.392
DOLAR 8,48
EURO 10,08
ALTIN 498,09
YEREL

Antalya'da ikinci linç girişimi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir grup gencin, yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesmesi ve iki kişiyi almaya çalışmasıyla başlayan olaylar mahalleyi sokağa döktü.

Alınan bilgiye göre, Hocalı Mahallesi’nde bir grup genç, bölgede bir araçta bulunan 2 kişinin yangın çıkarma bahanesiyle geldikleri iddiasıyla aracı durdurmak istedi. Kimliği açıklanmayan İki kişi ve gençler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre araçtaki bir kişi, mahalle gençlerinden birisini bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede ve kavga görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından bölgeye diğer mahalle sakinleri de geldi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bıçaklama olayına karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gençlerin kendilerine verilmesini istediler
Gözaltına alma sırasında da mahalleli şüphelileri vermek istemedi. Jandarma tarafından kalabalık grubun arasından alınan şüpheliler araca bindirildi. Ekipler Karaöz Koyu girişine geldiğinde ise yine kalabalık bir grup jandarma aracının önünü kesti. Öfkeli grup, jandarma aracındaki şahısların kendilerine verilmesini isterken, kalabalık her geçen dakika daha da arttı. Grup zaman zaman jandarmaya zor anlar yaşattı. Atılan taşlar sonucunda ki şüphelinin tutulduğu jandarma aracının camları kırıldı.

Bakan Çavuşoğlu devreye girdi
Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geldi. Kalabalık grup arasına giren Çavuşoğlu, “Askerimiz polisimiz görevimizi yapsın. Soruşturmalar yapılsın. Çeşitli iddialar var. İddia üzerine ceza verilmez, ceza verilirse de devlet verir. Haklı iken haksız duruma düşmeyelim. Ekiplerimizi bırakalım yangın bölgesine dönsün. Yanan yerler imara açılmayacak. Benim söz vermeme gerek yok, orman kanunu çok katıdır. Yanan yere istisnası olmamıştır, yanan yer ağaçlandırılmıştır. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın” dedi.

Zırhlı araca alındılar
Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması ve bölgeden ayrılmasının ardından de gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip geldi. 2 gencin olduğu jandarma arabası bir süre sonra bölgeden çıkarıldı. Gençler, getirilen zırhlı araca alınarak aladan çıkarıldı. Zırhlı aracın ayrılmasının ardından kalabalık dağıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Marmaris'te itfaiyecilere su taşırken yanarak öldü! Allah hayrını kabul eylesin Şahin Akdemir
Marmaris'te itfaiyecilere su taşırken yanarak öldü! Allah hayrını kabul eylesin Şahin Akdemir
İşte Türkiye'yi ağlatan TikTok yangın videoları
İşte Türkiye'yi ağlatan TikTok yangın videoları
Antalya'da yangını çıkardığı öne sürülen kişilere linç girişimi
Antalya'da yangını çıkardığı öne sürülen kişilere linç girişimi
Muğla Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Şimdi de Bodrum yanıyor! Alevler 5 yıldızlı lüks otele sıçradı oteller boşaltılıyor
Şimdi de Bodrum yanıyor! Alevler 5 yıldızlı lüks otele sıçradı oteller boşaltılıyor
Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınlar lazım
Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınlar lazım
Bu kez Marmaris'te yangın çıktı! Alevler her yeri sardı otelleri ve siteleri tehdit ediyor
Bu kez Marmaris'te yangın çıktı! Alevler her yeri sardı otelleri ve siteleri tehdit ediyor
Bir orman yangını da Kilis'te! Dumanlar gökyüzü sardı
Bir orman yangını da Kilis'te! Dumanlar gökyüzü sardı
Felaket ilerliyor! Didim İmbat Koyu'nda da yangın çıktı!
Felaket ilerliyor! Didim İmbat Koyu'nda da yangın çıktı!
Antalya Muğla'dan sonra Kocaeli'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Antalya Muğla'dan sonra Kocaeli'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi