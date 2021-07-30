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Manavgat yangınında tedavi parası yanan Cemile Teyze'ye Haluk Levent el uzattı

ANTALYA MANAVGAT yangınında eviyle beraber kanser tedavisi için biriktirdiği 15 bin TL parası yanan Cemile Teyze'nin Türkiye'yi ağlatan feryadına Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi. Haluk Levent Twitter'dan 'Cemile Teyze' için çağrı yaptı.

AHBAP kurucusu sanatçı  Haluk Levent, tedavi parasını Manavgat yangınında kaybeden kanser hastası Cemile Öner için Twitter'dan çağrı yaptı. 'Cemile teyze' için sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yapılırken, bir destek de Ahbap kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten geldi.

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