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Aksaray'da kiralık evi alev alev yandı! Gözyaşı yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı

AKSARAY'da katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan bir dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, evinin yandığı haberini kadının gözyaşları yürekleri dağladı.

angın, Tacin Mahallesi 1872 Sokak'ta bulunan 6 katlı Hasandağı Sitesinin A Blok 2.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefika Y. (44) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak bölümünde yangın çıktı. Dairenin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede dairenin büyük bir kısmını sararken, 3.kata sızan dumandan 2 kişi zehirlendi. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları başlattı. Yangın esnasında dışarıda olan ve komşularından evinin yandığı haberini alan kiracı yabancı uyruklu Şefika Y. dairede kalan önemli eşyalarını itfaiye ekibinin yardımıyla alarak gözyaşları eşliğinde evden çıktı.

Feryat etmesi yürekleri dağladı
Kapı önüne geldiğinde ayakta durmakta güçlük çeken kadın dizlerinin üstüne çökerek gözyaşları ile feryat etmesi yürekleri dağladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının soğutma çalışması yapılırken, 3.katta dumandan etkilenen Ümmühanı Ö. (80) ve Latife Ö. (77) ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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