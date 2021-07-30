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İstanbul'da HES kodsuz otobüse binemeyince ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da İETT otobüsüne binmek isteyen bir yolcu, İstanbul Kartı HES kodu ile entegre olmadığı için otobüse binemedi. Otobüse binmekte ısrarcı olan yolcu, otobüs şoförü ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın uzaması ile otobüs şoförünü darp eden yolcu olay yerinden koşarak kaçtı.

Olay, saat geçtiğimiz günlerde 13.30 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, HES kodu ile entegre olmayan İstanbul Kartı ile 19D hat numaralı İETT otobüsüne biniş yapmak istedi. Otobüs şoförü yolcuyu bu şekilde alamayacağını belirtince şahıs şoföre hakaret etti, hakaret sonrası şoför ve yolcu arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu tarafından otobüs şoförü darp edildi. Vatandaşların saldırgana tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralı şoföre müdahale eden sağlık ekipleri müdahalenin ardından yaralı şoförü yakındaki hastaneye götürüldü.


"HES kodundan dolayı olduğunu söylediler"
Olaya tanık olan çevre esnafı bir vatandaş, "Bana neden şerefsiz dedin" dedi adamın üzerine yürüdü. Karşı taraf gardını aldı, diğeri bir tane vurdu. Adamı yere serdi. Kalabalık olunca da kaçtı. HES kodundan dolayı olduğunu söylediler" dedi. Otobüs şoförüne saldıran kişinin kaçış anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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