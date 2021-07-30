Antalya Manavgat'ta karı koca yanarak can verdi! Cenazede gözyaşları sel oldu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayatlarını kaybeden Osman-Şehri Gardaş çiftinin cenazesi toprağa verildi.
Manavgat ilçesinde iki gün önce öğle saatlerinde başlayan ve devam eden yangına Karavca Mahallesi Deliormanlı mevkindeki müstakil evlerinde yakalanan 55 yaşındaki Osman Gardaş ve eşi 50 yaşındaki Şehri Gardaş, dumandan ve alevlerden etkilenerek hayatlarını kaybetti.
Bu mahallede evlenip yuva kuran Gardaş çifti için Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi
Karavcasuyu Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, siyasiler katıldı.
Törene, Gardaş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.