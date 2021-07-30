Antalya Manavgat'ta karı koca yanarak can verdi! Cenazede gözyaşları sel oldu

Manavgat ilçesinde iki gün önce öğle saatlerinde başlayan ve devam eden yangına Karavca Mahallesi Deliormanlı mevkindeki müstakil evlerinde yakalanan 55 yaşındaki Osman Gardaş ve eşi 50 yaşındaki Şehri Gardaş, dumandan ve alevlerden etkilenerek hayatlarını kaybetti.