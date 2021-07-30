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Fatih Altaylı'dan 'Düğündeydim' diyen THK Kayyumu'na çok ağır sözler! 'Tarağını da olsaymış!'

Fatih Altaylı'dan 'Düğündeydim' diyen THK Kayyumu'na çok ağır sözler! 'Tarağını da olsaymış!'

Türkiye'nin ciğerleri yanarken, Türk Hava Kurumu'nun başına kayyum olarak atanan Cenap Aşçı'yı arayanlar ulaşamadı. Aşçı tepkiler üzerine "Düğündeydim, arayanlar hakkını helal etsin" dedi. Fatih Altaylı'nın bu sözlere tepkisi 'argo' bir deyime gönderme yaparak çok ağır oldu...

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TÜRKİYE'nin dört bir yanı yangınlarla boğuşurken THK'dan yangın söndürme uçağı kiralamak için arayanlar THK'nın başına kayyum olarak atanan Cemal Aşçı'ya ulaşamadı. Cenap Aşçı CNN Türk'e bağlandı ve "Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek durumunda kaldım. Arayanlar hakkını helal etsin" diyerek kendini savundu.

Bu sözlere Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan çok sert bir eleştiri geldi. Altaylı yazısında halk arasında kullanılan 'Mahalle yanarken o...su taranır" şeklindeki argo deyime gönderme yaparak "Keşke bir de tarağı olsaydı. Ülke yanarken taranırdı" dedi. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

"Dün aynı anda 20 yerde yangın var. Bakanlık ise 3 uçakla müdahale edildiğini söylüyor. THK uçakları ise hala yerde.

'Bakanlık kiralamıyor, bari biz kiralayalım' diye arayan Belediye Başkanı ise Kayyum yönetimindeki THK’da bir yetkiliye ulaşamıyor. Zaten belediyenin aramasına gerek yok. Orada biraz liyakatli biri olsa yapacağı belli.

'Ulan memleket yanıyor' diyecek ve kendi karar verip bu uçakları uçuracak. Yangına gönüllü müdahale edecek. O koltukta ben oturuyor olsam, yapacağım net bu. İsterse suç olsun, isterse ceza alacak olayım. “Orman yanacağına ben yanarım” deyip o uçakları Bakan’a rağmen uçururum.

Peki Türkiye yanarken THK kayyumu neredeymiş biliyor musunuz? Ben görmedim ama kendi söyledi. Düğündeymiş düğünde. Keşke bir de tarağı olsaydı. Ülke yanarken taranırdı."

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