Bekir Pakdemirli eşi Ahu Pakdemirli kimdir aslen nereli? Ahu Pakdemirli mesleği nedir

Bekir Pakdemirli Albaraya, BİM ve Turkcell yönetim kurulu üyesi bir işadamı. Bilkent mezunu olan Bekir Pakdemirli, Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Bekir Pakdemirli 1973 doğumlu...

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde Türkiye'nin dört bir yanında çıkan, ciğerlerimizi yakan yangınların ardından sıkça araştırılan isimlerden oldu. Yangınlara müdehalede geç kalındığı ve yetersiz çalışma yürütüldüğü için bazı kesimin eleştirilerine maruz kalan Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Merhum Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli‘nin oğlu olan Dr. Bekir Pakdemirli Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesinden mezunu.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdürmekte olan Pakdemirli, aynı zamanda BİM marketlerinin de üyelerinden biri.

Başkent Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans ve Celal Bayar Üniversitesinde İktisat doktora çalışmalarını tamamlayan Bekir Pakdemirli, gıda, bilgisayar ve otomotiv alanında çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunmuş ve yöneticiliğini yapmıştır. Bunun yanı sıra kariyeri süresince Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşunda yer alan bir seramik firması ve halka açık bir gıda firmasının Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. McCain Foods‘da üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş, halen McCain şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam etmektedir.

Albaraka Türk Katılım Bankası ve BİM A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliklerini sürdürmekte olan Bekir Pakdemirli, sosyal sorumluluk hassasiyetiyle Tarkem Tarihi Kemeraltı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanında, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliği’ni ve Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Üyeliği’ni sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, görsel basında çeşitli ekonomi söyleşilerine katılan Bekir Pakdemirli, aynı zamanda deniz kaptanı, pilot ve amatör telsizcidir. Bekir Pakdemirli, 2013 yılından beri Turkcell Yönetim Kurulu Üyesidir.

Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli. 3 çocukları var. Ahu Pakdemirli doktor