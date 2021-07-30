İstanbul'da yasak geldi! Yaz sonuna kadar ormanlara girilemeyecek!

Yangınlara karşı İstanbul'da da önlem alındı.İstanbul'da ormanlara 31 Ağustos'a kadar giriş yasağı geldi. Yurdun pek çok yerinden peş peşe yaz sonuna kadar ormanlara giriş, mola verme, piknik yapma yasakları gelmeye başladı.

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İstanbul Valiliği orman yangınları için tedbir kapsamında 30 Temmuz-31 Ağustos arasında ormanlara giriş yasağı getirdi. İstanbul'da orman çevresinde ormanlara girmek, piknik yapmak, mola vermek yasaklandı.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayı böyle duyurdu: "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır."

Peş peşe yaşanan yangın felaketleri valilikleri harekete geçirdi. Pek çok şehirde ormanlara girişler, mola verme ve piknik yasakları gelmeye başladı.

Kazdağları'na da yasak

Kazdağı Millî Parkına girişler Balıkesir Valiliğince alınan karar doğrultusunda kapatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Doğa Koruma ve Millî Parklar olarak Kazdağı Millî Parkımız'ın gelecek nesillere taşınması maksadıyla ülkemizde orman yangınlarının artması ve Balıkesir Valiliği'nin 29.07.2021 tarih ve 2021/2 kararı gereği tedbir amaçlı olarak; Mehmetalan Mahallesi yalama kapısı, Avcılar Mahallesi kışladağ kapısı ve Altınoluk Mahallesi ayıkapısı ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır. Hasanboğuldu ve Pınarbaşı Günü Birlik Kullanım Alanları ile cam seyir terası hariç tüm Milli Park sahası ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır. Yangına hassas olan Millî Parkımızda 30 Temmuz 2021 tarihi itibariyle her türlü faaliyete izin verilmeyecektir” denildi.

Balıkesir genelinde yasak

Balıkesir Valiliğinin mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışları ve ateş yakılmasını yasakladığı bildirildi.

Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak. Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek. Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.

Çanakkale'de yasak

Çanakkale Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışları ve tescilli piknik mesire alanları dışında ateşli piknik yapılmasını yasakladı.Bu kapsamda, Çanakkale genelinde ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında girişler yasaklandı.

Gaziantep'te yasak

Artan hava sıcaklığı ile birlikte peş peşe yaşanan orman yangınlarının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül kentte 15 gün boyunca ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" ifadelerini kullandı.