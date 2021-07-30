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Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Türkiye, Akdeniz ve Ege kıyılarındaki yangınlarla mücadele sürüyor. Türkiye'nin dışında İtalya, İspanya ve Yunanistan'da da orman yangınları devam ediyor.

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Yunanistan, orman yangınlarıyla hala mücadele ediyor. Alevler Achaia bölgesi ve Patra’daki ormanlık alanları etkisi altına aldı.

Patra'daki yangın kontrol altına alınırken, şehrin çevre yoluna yakın bir başka noktasında da yangın çıktı.

Yunanistan'da sıcak hava sebebiyle yangın riski en yüksek olan 4'üncü seviyeye yükseltildi.

İtalya'nın Sardinya Adası da alevlere teslim oldu. 24 Temmuz'da başlayan yangında, orman, zeytinlik ve ekili alanların bulunduğu 20 bin hektar arazi zarar gördü.
Bölgeden bin 500'den fazla kişi tahliye edildi.

İtalya'nın yardım çağrısı üzerine Avrupa Birliği de 4 yangın söndürme uçağı gönderdi.

Söndürme çalışmalarına,gönüllülerin de dahil olduğu 7 bin 500 kişi ve yaklaşık 20 hava aracı katıldı.

İspanya'nın Girona kentinde 25 Temmuz başlayan yangın, yaklaşık bin 600 hektardan fazla alanı küle çevirdi.

168 kişi bölgeden tahliye edildi.  

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