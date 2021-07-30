BIST 1.383
DOLAR 8,42
EURO 10,01
ALTIN 494,01
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Kübra Akman kimdir kaç yaşında aslen nereli? Kübra Akman evli mi?

Kübra Akman kimdir kaç yaşında aslen nereli? Kübra Akman evli mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 6 numaralı formayı giyen Kübra Akman kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Hande Baladın'ın eşi Volkan Akman ve oğlu kimdir?

Abone ol

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu. Peki 6 numaralı formayı giyen takımın hırslı oyuncusu Kübra Akman kimdir, kiminle evli,  Kübra Akman kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Kübra Akman, 13 Ekim 1994, İznik, Bursa doğumlu, Türk millî bayan voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda oynamaktadır. 2008-2013 yılları arasında kariyerini Nilüfer Belediyesi Bayan Voleybol Takımı'nda sürüdürmüştür. 2012-13 sezonu başında VakıfBank SK'ya transfer olmuştur.2013 yılında VakıfBank ile FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu olmuşlardır.

ÖNCEKİ HABERLER
Novak Djokovic'in Olimpiyatlar'da 'Altın' hayali suya düştü
Novak Djokovic'in Olimpiyatlar'da 'Altın' hayali suya düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklamalar
Fatih Altaylı'dan 'Düğündeydim' diyen THK Kayyumu'na çok ağır sözler! 'Tarağını da olsaymış!'
Fatih Altaylı'dan 'Düğündeydim' diyen THK Kayyumu'na çok ağır sözler! 'Tarağını da olsaymış!'
Zehra Güneş boyu ve kilosu kimdir Zehra Güneş sevgilisi kimdir?
Zehra Güneş boyu ve kilosu kimdir Zehra Güneş sevgilisi kimdir?
TOBB'dan yanan ormanları eski haline dönüştürmek için 5 milyon liralık destek
TOBB'dan yanan ormanları eski haline dönüştürmek için 5 milyon liralık destek
Bekir Pakdemirli eşi Ahu Pakdemirli kimdir aslen nereli? Ahu Pakdemirli mesleği nedir
Bekir Pakdemirli eşi Ahu Pakdemirli kimdir aslen nereli? Ahu Pakdemirli mesleği nedir
Yunanistan'da durum fena! Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte kapanma geri gelecek
Yunanistan'da durum fena! Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte kapanma geri gelecek
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Yasemin Can, kadınlar 5000 metrede finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Yasemin Can, kadınlar 5000 metrede finale yükseldi
Çin'den geliyordu! Fiyatı 3'e katlanınca Eskişehir'de kendini üretti
Çin'den geliyordu! Fiyatı 3'e katlanınca Eskişehir'de kendini üretti
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu isyan etti: Erdoğan ortada yok, kayyumu aradım ulaşamadım!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu isyan etti: Erdoğan ortada yok, kayyumu aradım ulaşamadım!