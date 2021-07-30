Novak Djokovic'in Olimpiyatlar'da 'Altın' hayali suya düştü

Tokyo Olimpiyatı'nda erkekler tenisinde sürpriz yaşandı. 'Yenilmez' Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde Alman tenisçi Alexander Zverev'e elendi.

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Dünya 5 numarası Alexander Zverev, dünya bir numarası Novak Djokovic'i 1:6, 6:3, 6:1 şeklinde sonuçlanan üç setle Tokyo Olimpiyatı'nda altın madalya hedefinden mahrum bıraktı.

Sırp tenisçi, bronz madalya için İspanyol tenisçi Pablo Carreño Busta ile karşılaşacak.

Pazar günü oynanacak finalde favori gözüyle bakılan Alman Zverev'in rakibi, Rusya Olimpiyat Komitesi oyuncusu Karen Khachanov olacak.

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonluklarını alan Djokovic, bir sezonda dört majör turnuva ve bir olimpiyat altın madalyası (Golden Slam) kazanan ilk erkek tenisçi olmayı hedefliyordu.