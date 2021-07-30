Meral Akşener'den Bakan Bekir Pakdemirli'yi 'orman yangınları' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin birçok noktasında bir kısmı kontrol altına alınan bir kısmı devam eden orman yangınları üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sert sözlerle yüklendi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınları üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sert sözler sarf etti.

Twitter'dan açıklama yapan Akşener, "Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım; bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz" dedi.

'Hepinize yazıklar olsun'

Ayrıca grup toplantısına ait videosunu da paylaşan Akşener, "Bu ciddiyetsiz yönetim anlayışınızla hâlâ o koltuklarda oturup sorumsuzca konuşabiliyorsunuz ya hepinize yazıklar olsun…" diye konuştu.