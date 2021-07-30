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Antalya Manavgat'ta evi küle döndü! Sözleri yürek dağladı: Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangında evi küle dönen Süleyman Özcan gözyaşlarına boğuldu.

Manavgat'taki yangında evi küle dönen Süleyman Özcan yaşadıklarını CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever'e gözyaşlarıyla anlattı. Özcan, "Hiçbir şeyim kalmadı... O kadar çuvalım, 150 ton buğdayım, mallarım, 200 balya yonca eridi. Yangın olduğunda buradaydım, malları attım geldim ev tutuşmuştu. Hayvanları arabamla uzaklaştırdım. Ahır komple yıkıldı. 114 tane hayvanım vardı. Oğlak, koyun, kuzu, keçi... Hepsini kurtardım" dedi.

Özcan, evde sadece yengesinin olduğunu ve onu da kurtardığını ifade ederken "Sonra tekrar döndüğümde ev tutuşmuştu. Komşularım falan kimse kalmadı, tüm evler yandı. Bir yer bakacağız. Param da yandı gitti." dedi.

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