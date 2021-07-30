Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili muhalefetten gelen tepkilere değinerek, "Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "28-30 Temmuz'da 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette, 57'si kontrol altına alındı, 14 orman yangınını kontrol altına alınma çalışması devam ediyor." dedi.

Soruşturmalar devam ediyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir suikast var mı yok mu üzerine gidiliyor. İçişleri Bakanlığımızın, istihbarat örgütlerimizin çalışmaları var. Bundan sonra açıklamak durumunda olacağız. Boş verip geçilecek iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda başlayan yangın.

Ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz, dayanışma içinde adım atacağımız bir konuysa, herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Ama burada bile siyaset, spekülasyonlar, yaklaşım tarzları üzüntü verici.

THK'nın kullanılabilecek uçakları yok

Bütün imkânlarımızı seferber etmek suretiyle, dünyada sayılı itfaiye örgütüne biz sahibiz. THK'nın uçakları varmış, neyi biliyorsun da söylüyorsun. THK'nın elinde rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Biz ise burada 45 helikopterle çalışıyoruz.

İHA'lar ile sürekli denetim altında

İnsansız hava araçlarımızla bölgelerin durumunu sürekli inceliyoruz.

Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var.

1140 noktada orman yangınlarıyla şu anda mücadele devam ediliyor.

57'si kontrol altında 14 orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

28-30 Temmuz'da 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette, 57'si kontrol altına alındı, 14 orman yangınını kontrol altına alınma çalışması devam ediyor.

Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek.

"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz."

Koronavirüs tedbirleri

Biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Değişik sesler de çıktı. Dünyanın değişik yerlerinde de bu oldu. İlk kabine toplantımızda bunları ele alacağız. Aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Çin'den, Biontech en sağlıklı şekilde sürdürürüz bunu düşünüyoruz. Bütün solunum makinelerine varıncaya kadar bunu üreten ülke haline geldik. Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu gözden geçireceğiz, bu şekilde devam mı; halkımızın bayramdaki yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Durum aleyhe döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleştirmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.

ABD'nin Dedeağaç'taki yapılanması

2014'ten bu yana yapılan bir durum, anormal bir durum söz konusu değil. Bizler de bunu yakından