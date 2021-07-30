BIST 1.383
DOLAR 8,42
EURO 10,01
ALTIN 494,01

Antalya Manavgat'taki yangından kaldı küllerin arasından topladılar

Antalya Manavgat'taki yangından kaldı küllerin arasından topladılar

Manavgat'taki yangında çok sayıda ev ve ahır kül oldu. , Bucakşeyhler Köyü Yağırlı Mahallesi'ndeki yıkım görüntülendi. Yangında evini kaybedenlerden biri de Süleyman Açan'dı. Açan yeğenleriyle birlikte yangından geriye kalan tavukları için küller arasından buğday tanelerini topladı.

Antalya Manavgat'taki yangından kaldı küllerin arasından topladılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

116
Antalya Manavgat'taki yangından kaldı küllerin arasından topladılar

Yangın söndürme ekipleri alevlerin kontrol altına alınması için gece boyunca çalıştı.

216
Antalya Manavgat'taki yangından kaldı küllerin arasından topladılar

Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su taşıyara çalışmalara destek verdi.

316
Antalya Manavgat'taki yangından kaldı küllerin arasından topladılar

Ormanlık alanları kül eden yangın, çok sayıda ev ve ahırı da kullanılamaz hale getirdi. Yüzlerce hayvan da yangında can verdi.

416