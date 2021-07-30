Antalya Manavgat'taki yangından kaldı küllerin arasından topladılar
Manavgat'taki yangında çok sayıda ev ve ahır kül oldu. , Bucakşeyhler Köyü Yağırlı Mahallesi'ndeki yıkım görüntülendi. Yangında evini kaybedenlerden biri de Süleyman Açan'dı. Açan yeğenleriyle birlikte yangından geriye kalan tavukları için küller arasından buğday tanelerini topladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Yangın söndürme ekipleri alevlerin kontrol altına alınması için gece boyunca çalıştı.
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Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su taşıyara çalışmalara destek verdi.
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Ormanlık alanları kül eden yangın, çok sayıda ev ve ahırı da kullanılamaz hale getirdi. Yüzlerce hayvan da yangında can verdi.
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