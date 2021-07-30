Türkiye'deki orman yangınlarının dumanları AB uydusunda! 'Günün fotoğrafı' diye paylaştılar

TÜRKİYE'de orman yangınlarının dumanları AB uydusu tarafından Akdeniz üzerinde görüntülendi. DEFIS bu görüntüyü, "günün fotoğrafı" başlığıyla Twitter hesabından paylaştı.

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AB uydu fotoğrafında Akdeniz'den yükselen dumanlar gözler önüne serildi. Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının dumanları, Avrupa Birliği'nin (AB) uydusu tarafından Akdeniz üzerinde fotoğraflandı.

"Günün fotoğrafı" diye paylaştılar

AB Komisyonuna bağlı Savunma Sanayisi ve Uzay Genel Müdürlüğü (DEFIS), Twitter hesabında "günün fotoğrafı" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

"Birçok kontrol edilemeyen yangın Doğu Akdeniz'i etkiliyor." denilen mesaja iliştirilen uydu fotoğrafında, Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü.