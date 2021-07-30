Adana ve Kahramanmaraş'taki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki ilde daha yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana ve Kahramanmaraş'ta yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, "Adana ve Kahramanmaraş yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.