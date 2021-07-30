Kayseri'de annesini eve kilitleyip kabusu yaşattı! Sebebi şok etti

KAYSERİ'de iddiaya göre evlenmek isteyen 17 yaşındaki genç, tartıştığı annesini darp ederek eve kilitledi. Darp edilen anne, polis ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, genç ise gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Nane Sokak üzerinde bulunan bir ikamette iddiaya göre evlenmek isteyen C.B. (17), annesi F.G. ile tartıştı. Tartışma esnasında annesini darp eden C.B., evden çıkmaması için de kapıyı kilitledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin uzun süren uğraşları sonrası evden çıkarılan anne F.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.B. ise, işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.