1 kilo baklava fiyatı 150 lirayı aştı! Antep fıstığı üreticisi isyanda

Antep fıstığında üretici boz fıstığın kilosunu 23 TL’den satarken baklava fiyatı tavan yaptı. Gaziantep'te baklavanın kilosu 150 lirayı aştı.

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Gaziantep'te kentin en önemli tarımsal geçim kaynağı olan Antep fıstığında, hasat dönemi başladı. Yılın ilk mahsulü olan ve tatlılarda kullanılan boz fıstıkta, üretici umduğunu bulamazken kilogramı 23 TL’den satılıyor. Bu yıl 'yok yılı' olması nedeniyle rekoltede yüzde 40 ila 50 oranında düşüşün beklendiği bu dönemde, boz fıstığın yalnızca 23 TL’den satın alınması tartışmalara neden olurken baklava fiyatının kilosu tavan yaparak 150 lirayı aşması tepki çekti.

Gaziantep'te yayın yapan Hakimiyet gazetesinden Merve Tanrıöver'in haberine göre baklava fiyatlarının tavan yaptığı kentte fıstık üreticisi düşük fiyat nedeniyle büyük sorun yaşıyor.

"Antep fıstığının 23 TL'den satılması bizleri üzüyor''

Fındıkta olduğu gibi Antep fıstığında da taban fiyat uygulanması gerektiğini belirten üreticiler "Yıllardır fıstıkta taban fiyat uygulanması konusunda taleplerimizi dile getiriyoruz ancak bir karşılık alamadık. Maliyetlerin arttığı, yok yılı ve kuraklık endişesinin yaşandığı şu zamanda boz Antep fıstığının yalnızca 23 TL’den satılması üretici olarak bizleri üzüyor. Böyle bir dönemde üreticilerin daha fazla düşünülmesi ve buna göre bir fiyat belirlenmesi gerekirdi." ifadelerini kullandılar.

Ucuz fiyattan alınan bu ürünlerin bir süre depolarda saklandıktan sonra piyasaya oldukça yüksek fiyatlara satılacağını belirten üreticiler "Aracılar, bu satışlardan para kazanırken üreticiler ise kazanç elde edemeyecek. Üreticiye Allah’tan reva mı bu?" diye sordular.