Artan koronavirüs vakaları sonrası yeni kısıtlamalar mı geliyor Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artan koronavirüs vakaları sonrası yeni 'kısıtlama' gelecek mi sorusuna, "Dünyada aşı yapacak imkanı olmayan ülkeler varken Türkiye olarak biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. İlk kabine toplantısında gözden geçireceğiz durumu. Bayram maalesef aleyhe döndü, tekrar lehe döndürmemiz lazım" diye yanıt verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Artan koronavirüs vakaları sonrası yeni 'kısıtlama' gelecek mi sorusuna, Erdoğan şu cevabı verdi:

"Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz"

"Tabi biz biliyorsunuz değişik zamanlarda, değişik tedbirler açıkladık. Fakat çok değişik sesler yine çıktı. İşte biz böyle hep adeta hapis hayatı mı yaşayacağız, nereye kadar böyle devam edecek... Dünyanın değişik yerlerinde bunlar zaten bu şekilde oldu.

Önce maske yasaklandı, sonra maske mecbur edildi. Şu anda bizde de ilk toplantımızda bunları tekrar ele alacağız. Ben şunu söyleyeyim. Toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkanı olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık.

Ve bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek Biontech şu anda en sağlıklı şekilde nasıl sürdürürüz, bunu devam ettiriyoruz. Daha ileri gideceğim. Biz şu anda hamd olsun bütün solunum makinasına varıncaya kadar, bunu bile üreten ülke haline geldik.

Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. halkımızın bayramdaki yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Durum aleyhe döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleştirmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.