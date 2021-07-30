İngiltere'de film gibi soygun! Çakıl taşlarıyla 5,8 milyon dolarlık elmasların yerini değiştirdi

İngiltere’nin başkenti Londra’nın lüks semti Mayfair’deki bir kuyumcu dükkanında 5,8 milyon dolar (yaklaşık 49 milyon lira) değerinde yedi elmas güpegündüz çalındı. Soygunun detaylarını ülke polisi paylaştı.

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İngiltere’de polis, başkent Londra’daki bir kuyumcuda 5,8 milyon dolarlık yedi elması çalan kadının son durumuyla ilgili bilgileri paylaştı. 60 yaşındaki Lulu Lakatos adlı bir Fransız kadın, 2016 yılında kendisini bir mücevher uzmanı olarak tanıtarak Boodles adlı mağazaya girmişti.

Çakıl taşlarıyla elmasları değiştirdi

Varlıklı bir Rus yatırımcı adına toplam değeri 5,8 milyon dolar olan 7 elması inceleyeceğini belirterek, mağaza çalışanlarını kandıran kadın, cebindeki çakıl taşlarıyla elmasları değiştirmişti.

Olayın üstünden beş yıl geçmesinin ardından mahkeme Lakatos’’u mücevherleri çalmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu beş buçuk yıllık hapis cezasına mahkum edildi.

Elmas uzmanının kılığına girdi

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan basın açıklamasında, kadının soygunu önceden planlandığını söyledi. Lakatos, soygundan bir gün önce Birleşik Krallık'a girdi ve iki adamla birlikte dükkanı incelemeden önce bir otelde kaldı. Ertesi gün, taklit edeceği elmas uzmanı "Anna" kılığında geri döndü.

Polis, mücevherleri incelemek için mağazanın güvenli bir bölümüne götürüldüğünü ve onları çantasına koyduğunda personeli alarma geçirdiğini söyledi.

Ancak, Lakatos'un İngilizce iletişim kurmakta zorlanıyormuş gibi davrandığı bir konuşmadan sonra, görünüşe göre çantasındaki elmasları çıkararak endişeleri giderdi. Personel, Lakatos'un aslında, değersiz çakıllarla dolu farklı bir çanta çıkardığından mağazadan ayrıldıktan sonra haberdar oldu.

"Çok yetenekli suçlular"

Metropolitan Police's Flying Squad'dan çavuş William Man yaptığı açıklamada, "Bu, ünlü bir kuyumcudaki deneyimli ve profesyonel personel tarafından açıkça gerçekleştirilen cüretkar bir hırsızlıktı. Bu hırsızlığın titiz bir şekilde planlanması ve yürütülmesi, katılanların çok yetenekli suçlular olduğunu ortaya koyuyor. Bu hırsızlıkta önemli bir rol oynasa da, tek başına çalışmadığı açık ve olaya karışanları tespit etmek için soruşturmalar devam ediyor” dedi.