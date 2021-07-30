Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.
Türkiye-Cezayir ilişkileri devam ediyor
Tunus'taki gelişmeler, bölgesel gelişmeler ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşme, Türkiye-Cezayir dostluğunun bir uzantısı olarak değerlendirildi.