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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Türkiye-Cezayir ilişkileri devam ediyor
Tunus'taki gelişmeler, bölgesel gelişmeler ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşme, Türkiye-Cezayir dostluğunun bir uzantısı olarak değerlendirildi.

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