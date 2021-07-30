İzmir'in Ödemiş ilçesinde de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor

TÜRKİYE yurdun dört bir yanındaki yangınlarla boğuşurken, yeni bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Ödemiş ilçesinde ormanlık alan çıkan yangınına müdahale ediliyor.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gölcük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bahçelere yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan, Kiraz ilçesinde de bahçe ile orman arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.