Manavgat'tan sonra Bodrum yangını... Ünlülerden sosyal medyada 'Türkiye yanıyor' isyanı!

"Yanan öküzlerden daha öküzsünüz yeminle"

'Bodrum'da otel yanarken giyinip süslenip davete giden ve bunu paylaşanlara' oldukça sert sözlerle yüklenen Akkaya "Arkadaşım senin meranda inekler yanmıyor ama bu kadar da öküz olmayın. Yanan öküzlerden daha öküzsünüz yeminle. Onlara öküz diyen size 'Ayşe, Fatma' diye isim koyan utansın" diye tepki gösterdi.