Manavgat'tan sonra Bodrum yangını... Ünlülerden sosyal medyada 'Türkiye yanıyor' isyanı!
MANAVGAT'tan sonra Marmaris, Bodrum-Milas sınırı, Didim, Kütahya'da da yangın çıktı. Ülkenin güneyi alevlere teslim olurken sosyal medyada ünlüler de adeta isyan etti. Eski manken ve magazin yorumcusu Deniz Akkaya, ülke yanarken hiçbir şey olmamış gibi davetlere katılıp paylaşım yapan ünlülere 'Öküzsünüz' dedi.
ANTALYA MANAVGAT yangınının ikinci gününde Bodrum-Milas sınırında da yangınlar çıktı! Didim, Marmaris'te de devam eden yangında son durum hala ciddiyetini korurken, sosyal medyada ünlüler de tepkilerini peş peşe dile getiriyor. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Manken Deniz Akkaya, Instagram hesabından paylaştığı hikayelerle isyan etti.
Yangında malı ve canı zarar gören insanların birbirine ulaşmak ve yardım almak için sosyal medyayı kullandığını ifade eden Akkaya, böyle günlerde sosyal medyayı eğlence, yeme içme ve benzeri eğlence görüntüleriyle işgal etmemek gerektiğini ifade etti.
"Yanan öküzlerden daha öküzsünüz yeminle"
'Bodrum'da otel yanarken giyinip süslenip davete giden ve bunu paylaşanlara' oldukça sert sözlerle yüklenen Akkaya "Arkadaşım senin meranda inekler yanmıyor ama bu kadar da öküz olmayın. Yanan öküzlerden daha öküzsünüz yeminle. Onlara öküz diyen size 'Ayşe, Fatma' diye isim koyan utansın" diye tepki gösterdi.
"Sosyal medya arsızlığı"
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in de benzer konuda verdiği "sosyal medya arsızlığı" tepkisini ifade ettiği gönderisine de yer verdi.