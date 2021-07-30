BIST 1.390
DOLAR 8,43
EURO 10,00
ALTIN 493,43
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Eğitim için radikal karar! Fransa'da aşısız çocuklar evde eğitim alacak! Okula aşılılar gidecek

Eğitim için radikal karar! Fransa'da aşısız çocuklar evde eğitim alacak! Okula aşılılar gidecek

Aşılamaya teşvik için radikal karar alan Fransa 12 yaş üstü çocukların okullarında vaka çıktığında aşısız olmaları durumunda okulda eğitim hakkını elinden alacak.

Abone ol

Aşılanmayı hızlandırma çabası içinde olan Fransa, birçok alanda devreye soktuğu sağlık sertifikasını okullarda da uygulama kararı aldı. Buna göre orta ve lise sınıflarında herhangi bir vaka tespit edilmesi halinde, aşı olanlar eğitime sınıfta, olmayanlar ise 7 gün evde devam edecek.

Eğitim bakanı Jean-Michel Blanquer, eylül ayında açılması planlanan okullara ilişkin yeni düzenlemeleri anlattı, değişikliklerin yalnızca 12 yaş üstü çocukları kapsadığını belirtti.

Zira ülkede 12 yaş ve üstü herkes COVID-19 aşısı yaptırabiliyor. 12 yaş altı çocuklar içinse geçen yılki uygulamalar aynen geçerli olacak. Buna göre, herhangi bir korona vakası tespit edilirse sınıftaki herkes 7 gün boyunca evde izole olarak uzaktan eğitim alacak. Bakan Blanquer, aşılanmaya atıfta bulunarak “Umuyorum ki bu yıl geçen yıla oranla eğitimde çok daha az kesinti yaşayacağız” diye konuştu. Blanquer ayrıca, aşılanmayı teşvik etmek için eylül itibarıyla okulların içine ya da yanına 6-7 bin kadar aşımerkezi açacaklarını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'deki Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı
Denizli'deki Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı
Kübra Akman eşi Volkan Çalışkan kimdir? Kübra Akman evli mi boşandı mı?
Kübra Akman eşi Volkan Çalışkan kimdir? Kübra Akman evli mi boşandı mı?
TEMA'nın sitesi yoğunluktan çöktü!
TEMA'nın sitesi yoğunluktan çöktü!
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Hande Baladın yaşı kaç kaç kilo Hande Baladın instagram hesabı nedir?
Hande Baladın yaşı kaç kaç kilo Hande Baladın instagram hesabı nedir?
Bir babanın uzaklara dalıp gittiği an
Bir babanın uzaklara dalıp gittiği an
İzmir'in Ödemiş ilçesinde de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Aksaray'da çocuk cesedi diye gittiler! Gerçek bakın ne çıktı
Aksaray'da çocuk cesedi diye gittiler! Gerçek bakın ne çıktı
İngiltere'de film gibi soygun! Çakıl taşlarıyla 5,8 milyon dolarlık elmasların yerini değiştirdi
İngiltere'de film gibi soygun! Çakıl taşlarıyla 5,8 milyon dolarlık elmasların yerini değiştirdi
YÖK Başkanlığında devir teslim töreni Yekta Saraç, Erol Özvar'a devretti
YÖK Başkanlığında devir teslim töreni Yekta Saraç, Erol Özvar'a devretti