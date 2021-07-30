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Denizli'deki Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı

Denizli'deki Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı

DENİZLİ'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ilçedeki kanyona giriş çıkışların yasakladığını bildirdi.

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Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı Acıpayam Kanyonumuz ikinci bir emre kadar ziyarete kapatılmıştır. Çevrenizde şüpheli gördüğünüz yabancı kişi ve arabalara lütfen dikkat ediniz. " ifadelerini kullandı.

Acıpayam Kanyonu kentte son zamanlarda, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

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