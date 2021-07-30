Denizli'deki Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı

DENİZLİ'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ilçedeki kanyona giriş çıkışların yasakladığını bildirdi.

Abone ol

Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı Acıpayam Kanyonumuz ikinci bir emre kadar ziyarete kapatılmıştır. Çevrenizde şüpheli gördüğünüz yabancı kişi ve arabalara lütfen dikkat ediniz. " ifadelerini kullandı.

Acıpayam Kanyonu kentte son zamanlarda, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.