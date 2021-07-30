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Kübra Akman eşi Volkan Çalışkan kimdir? Kübra Akman evli mi boşandı mı?

Kübra Akman eşi Volkan Çalışkan kimdir? Kübra Akman evli mi boşandı mı?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 6 numaralı formayı giyen Kübra Akman kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Hande Baladın'ın eşi Volkan Akman ve oğlu kimdir?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu. Peki 6 numaralı formayı giyen takımın hırslı oyuncusu Kübra Akman kimdir, kiminle evli,  Kübra Akman kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Kübra Akman, 13 Ekim 1994, İznik, Bursa doğumlu, Türk millî bayan voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda oynamaktadır. 2008-2013 yılları arasında kariyerini Nilüfer Belediyesi Bayan Voleybol Takımı'nda sürüdürmüştür. 2012-13 sezonu başında VakıfBank SK'ya transfer olmuştur.2013 yılında VakıfBank ile FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu olmuşlardır.

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