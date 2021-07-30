Orman yangını söndüren 3 kahraman personel toprakta uyudu
Onlarca saat süren orman yangını söndürme çalışmalarının ardından bitap düşen 3 personel toprakta uyudu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.Abone ol
İki önce ülkenin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlar sonrası tüm ekipler seferber oldu.
71 ayrı noktada çıkan yangınlarda uçak, helikopter, arazöz gibi yangın müdahale araçlarıyla kontrol sağlanırken, binlerce personel de sahada görev alıyor.
Yangın çıkan bölgelerden birinde yapılan başarılı söndürme çalışmasının ardından 3 personelin uyuduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.
Mücadelenin yürek burkan görüntüsü
Devrilen ve yanan ağaçlar arasında kıvrılarak uyumaya çalışan 3 personelin fotoğrafı, mücadelenin boyutunu da gözler önüne serdi.