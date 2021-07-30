BIST 1.390
DOLAR 8,43
EURO 10,00
ALTIN 493,43
YEREL

Osmaniye'deki yangını 'canımızı zor kurtardık' deyip anlattı: Her şeyi küle döndü

OSMANİYE'nin Kazamaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangınında evi yanan kadın konuştu. Kışlık tüm yiyeceklerinin yandığını kaydeden Ferdide Torşahin, yangında canlarını zorla kurtardıklarını söyledi.

Osmaniye’deki yangın 3’üncü gününde kısmen kontrol altına alındı. Geniş bir alanda etkili olan yangından dolayı birçok köy etkilendi. Başta Karatepe köyü olmak üzere bazı köylerde evler ve ahırlar da alevler içinde kaldı. Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü Sağlamerler mahallesinde evi yanan Feride Torşahin de yangının hızla geldiğini son anda canlarını kurtardıklarını söyledi. 

Torşahin, “Kışlık yiyeceğimin hepsi yandı. Biranda yandı kendi canımızı zor kurtardık. Buna şükür olsun. Sürekli kışlık yiyeceklerimiz hazırlıyordum. Bulgur kaynattım, tarhana yaptım ama hepsi yandı. Yangın geldiğinde sadece kimliğimi aldım hemen dışarıya çıktım. Yapacak bir şeyim kalmadı. Çocuklarım evde yoktu. Saman balyalarımızın hepsi yandı” diye konuştu. Bu arada, orman yangınında evi yanan aileleri Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Osmaniye milletvekilleri de ziyaret etti

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hindistan'da toprak kaydı yol çöktü! 204 mahsur kaldı işte o anlar
Hindistan'da toprak kaydı yol çöktü! 204 mahsur kaldı işte o anlar
Antalya Manavgat'ta evi küle döndü! Sözleri yürek dağladı: Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Antalya Manavgat'ta evi küle döndü! Sözleri yürek dağladı: Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Esra Yıldız'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu heyecandan oturamadı: İstememiştim
Esra Yıldız'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu heyecandan oturamadı: İstememiştim
Manavgat'ta yanarak ölen Şahin Akdemir'in son paylaşımı: Yangın üstümüze üstümüze geliyor
Manavgat'ta yanarak ölen Şahin Akdemir'in son paylaşımı: Yangın üstümüze üstümüze geliyor
Türkiye yanarken THK kayyumu Cenap Aşçı yayına bağlandı: Düğündeyim!
Türkiye yanarken THK kayyumu Cenap Aşçı yayına bağlandı: Düğündeyim!
İzmir'de motosiklette elbisesi açıldı iç çamaşırı gözüktü! Hakaret eden adama tepki yağdı
İzmir'de motosiklette elbisesi açıldı iç çamaşırı gözüktü! Hakaret eden adama tepki yağdı
Antalya'da ikinci linç girişimi
Antalya'da ikinci linç girişimi
CNN Türk ekibi Antalya Manavgat'ta alevler arasında kaldı: O an öldüğümüzü düşündük
CNN Türk ekibi Antalya Manavgat'ta alevler arasında kaldı: O an öldüğümüzü düşündük
İstanbul'da HES kodsuz otobüse binemeyince ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da HES kodsuz otobüse binemeyince ortalığı birbirine kattı
Afgan mülteciler Kocaeli'de dükkan sahibini darp etti
Afgan mülteciler Kocaeli'de dükkan sahibini darp etti