İtalya'da mecliste o pankart açılınca olanlar oldu: Utanın, ayıp

İTALYA'da hükümetin, sosyal faaliyetler için aşıyı zorunlu kılacak şekilde hazırladığı "Green Pass (Yeşil Geçiş)" belgesi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Fratelli d'Italia (İtalya'nın Kardeşleri) Partisi milletvekilleri tarafından protesto edildi.

İtalya'da sosyal faaliyetlerde aşıyı zorunlu kılan "Green Pass (Yeşil Geçiş)" belgesine yönelik tepkiler sürüyor. Ülkeyi ikiye bölen ve 6 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan "Yeşil Geçiş" belgesi, İtalya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde de kaosa yol açtı. Milliyetçi, ana muhalefet partisi Fratelli d'Italia (İtalya'nın Kardeşleri) milletvekilleri, korona virüse karşı alınan son tedbirlerin görüşüldüğü sırada çıkan tartışmanın ardından "Yeşil Geçişe Hayır" yazılı pankartlar açtı.



Bir milletvekili elindeki pankartla koşarak ilerlerken, güvenlik görevlisi tarafından kovalandı. Yeşil Geçiş karşıtı pankart taşıyan diğer milletvekilleri de meclisin ön sıralarına gelirken, Meclis Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli, oturuma ara verdi. İtalya'nın Kardeşleri partisi milletvekilleri uygulamayı protesto ederken, Demokrat Parti üyeleri ise “utanın, ayıp” şeklinde bağırarak karşılık verdi.



Green Pass nedir?

İtalya'da en az bir doz Covid-19 aşısı olanlar için 9 ay, hastalığı geçirenler için 6 ay ve negatif test sonucu sonrasında 2 gün geçerli sayılan Green Pass belgesi 6 Ağustos'tan itibaren kamuya açık kapalı mekan ve etkinliklere giriş için zorunlu olacak. Buna göre restoran ve kafelerin kapalı mekanlarına, spor ve kültürel etkinlikler ile fuar alanlarına yalnızca Yeşil Pass ibraz edilerek giriş yapılabilecek. Uygulamayı ihlal eden işletme sahipleri bin, kişiler ise 400 Euro para cezası ile karşı karşıya kalacak. Uygulamayı 3 kez ihlal eden işletmeler 1 ila 10 gün arası kapatma cezası alacak. Söz konusu uygulamaya karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ise devam ediyor.



"Aşı olmamak demek her şeyin yeniden kapanması demek"

Öte yandan İtalya Başbakanı Mario Draghi, uygulamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Delta mutasyonu ciddi bir tehdit. Yeşil Geçiş, keyfi bir uygulama değil, ekonomik faaliyetlerin açık tutulabilmesi için şart. Aşı olmamak demek her şeyin yeniden kapanması demek" ifadelerini kullanmıştı.