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Antalya'da küller sahile kadar geldi! Konyaaltı bomboş kaldı: İlk defa böyle bir sıcak gördüm

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da küller sahile kadar geldi! Konyaaltı bomboş kaldı: İlk defa böyle bir sıcak gördüm

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür etkili olan yangında çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya şehir merkezine kadar geldi.

Antalya'da küller sahile kadar geldi! Konyaaltı bomboş kaldı: İlk defa böyle bir sıcak gördüm

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın dolayısı ile gökyüzünü kaplayan dumanalar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya şehir merkezine kadar geldi.

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Antalya'da küller sahile kadar geldi! Konyaaltı bomboş kaldı: İlk defa böyle bir sıcak gördüm

Şehrin üzerini kaplayan duman, Konyaaltı sahilinden de net bir şekilde görüldü. 

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Antalya'da küller sahile kadar geldi! Konyaaltı bomboş kaldı: İlk defa böyle bir sıcak gördüm

Geçen haftalarda kalabalıktan dolayı adım atılamayan Konyaaltı sahili, yangınlardan dolayı adeta boş kaldı.

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Antalya'da küller sahile kadar geldi! Konyaaltı bomboş kaldı: İlk defa böyle bir sıcak gördüm

Sahilde turist yoğunluğu gözlenirken yerli halkın oldukça az olduğu görüldü.

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