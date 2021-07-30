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ABD ile Güney Kore tatbikatı Kuzey Kore lideri Kim'i harekete geçirdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD ile Güney Kore tatbikatı Kuzey Kore lideri Kim'i harekete geçirdi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un düşman olarak nitelendirdiği ABD ve Güney Kore tatbikatı için talimat verdi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay birlikte yapmayı planladığı tatbikatlar öncesinde, orduya "düşmanların herhangi bir askeri provokasyonu ile başa çıkma" hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 24-27 Temmuz arasında düzenlenen çalıştayda askeri ve siyasi yetkilileriyle bir araya geldi. Orduya herhangi bir yabancı provokasyonu püskürtmek için gerekli hazırlıkları tamamlama çağrısında bulunan Kim, "Komutanlar ve siyasiler tüm çabalarını, düşmanların herhangi bir askeri provokasyonuyla aktif ve saldırgan bir şekilde başa çıkmak için hazırlıkları tamamlamaya odaklamalıdır" şeklinde konuştu.

Kim, tüm ordu komutanlarını ve siyasileri, genel çalışmalarını ciddi bir şekilde gözden geçirmek ve eksikleri gidermenin yollarını bulmak için "her zamankinden daha fazla çaba göstermeye" çağırdı. Kim 4 günlük çalıştayda ayrıca, yabancı güçleri "savaş tatbikatlarını" arttırmakla suçladı.

Öte yandan ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay ortak tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

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