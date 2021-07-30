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Tuğba Şenoğlu hangi takımda oynuyor boyu ve kilosu kaçtır?

Tuğba Şenoğlu hangi takımda oynuyor boyu ve kilosu kaçtır?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 4 numaralı formayı giyen Tuğba Şenoğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Tuğba Şenoğlu'nun sevgilisi var mı?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu. Peki 4 numaralı formayı giyen takımın hırslı oyuncusu Tuğba Şenoğlu kimdir, kiminle sevgili, Tuğba Şenoğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Tuğba Şenoğlu kimdir: 2 Şubat 1998 Tarsus doğumlu olan Tuğba Şenoğlu, 14 yaşında VakıfBank Spor Kulübü altyapısına transfer oldu. 2013-2014 yılında Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğu yaşayan 1998 doğumlu smaçör, 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. 2017-2018 sezonunda VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na yükselen Tuğba Şenoğlu, iki sezon sarı-siyahlı formayı giyerken, geçtiğimiz sezon ise Atlasglobal Yeşilyurt'ta kiralık olarak oynadı. Tuğba Şenoğlu, VakıfBank forması 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Yıldız Milli Takım formasıyla üç kez Balkan şampiyonu olan Tuğba Şenoğlu, Genç Milli Takım ile Avrupa üçüncülüğü ve Dünya dördüncülüğü yaşadı. 2017 sezonunda ise 23 yaş altı ile Dünya Şampiyonluğu yaşamıştır. 1998 doğumlu smaçör, 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde birinci olan Türkiye Kadın Milli Takımı'nın da kadrosunda yer aldı.

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