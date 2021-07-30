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Saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından olduğu belirlenen ve saklandığı evde yakalanan Bilal Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; eşi Aysu Ünal ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Darbe girişiminden sonra haklarında yakalama kararı verilen Ünal çifti, önceki gün Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen FETÖ şüphelilerinden Bilal Ünal, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Savcının "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmasını talep ettiği Ünal, isnat edilen suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Bugüne kadar Ankara'daydım, ailemle beraber yaşıyordum. Vatanını seven bir insanım." savunmasını yaptı.

Sanık avukatının beyanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ünal'ın tutuklanmasını karar verdi. Aynı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve polis eşlerinden sorumlu mahrem imam olduğu belirtilen eşi Aysu Ünal ise başka bir mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen Bilal Ünal için 2 Temmuz 2017'de yakalama kararı çıkarıldı.

Kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edilen Bilal Ünal, örgüt faaliyetlerinde "Birol" kod adını kullandı. Mahrem yapılanmada "öğretmeni" temsil eden "C" vasfında olan Ünal, kimliğinin deşifre olmaması için "patates hat" olarak bilen operasyonel telefon hatları üzerinden kendisinden sorumlu üst imamlarla irtibat sağlıyordu. Örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'da da hesabı bulunan Ünal'ın, örgüt yapılanmasında yer aldığına dair tanık beyanı da bulunuyor.

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