Tuğba Özay'ın yardım çığlığına Yeni Akit'ten skandal başlık! Sosyal medyada tepki yağdı

Yeni Akit, Manavgat’taki yangında çiftliği zarar gören Tuğba Özay’ın yardım çığlığı için attığı başlıkla dikkatleri üzerine çekti.

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Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla sarsılıyor. Manavgat’ın Yeniköy mahallesinde başlayan yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan manken Tuğba Özay yangının evine sıçradığını duyunca ise gözyaşlarını tutamadı ve hüngür hüngür ağladı. Arabanın içinde ağlayarak video çeken Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Yangın uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz her yer yanıyor. Hiçbir yerim tutmuyor. Daha çok uçak lazım. Bütün yetkililer ne olur gelin" demişti.



Tuğba Özay’ın bu çağrısını internet sitesine taşıyan Yeni Akit, haberi, “Manken Tuğba Özay'ın bacak gösterip aldığı çiftliği de mi varmış?” başlığıyla duyurdu. Gazeteye sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki yağdı. Tepki gösteren isimlerden biri de yazar Selahattin Yusuf oldu. Yeni Akit’in söz konusu tweetini alıntılayan yazar, “Siz ‘gösterdiğini’ nereden gördünüz, nasıl gördünüz?” ifadelerini kullanarak göndermede bulundu.

Yeni Akit'in tweetinin altına sosyal medya kullanıcıları "Haber yapacam diye bu kadar basitleşmeyin", "Nasıl bir başlık bu. Yazık bu günde yapmayın bari", "Bu nasıl bir üslubtur.Yazıklar olsun", "Gerçekten mide bulandırıyorsunuz." yorumlarını yaptı.