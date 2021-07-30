BIST 1.393
DOLAR 8,42
EURO 9,99
ALTIN 490,78
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 440 milyon dolar oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 440 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 19 Temmuz itibarıyla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 440 milyon dolara geriledi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

19 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 218 milyon dolar azalışla 62 milyar 662 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri 16 Temmuz'da 62 milyar 880 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 229 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 888 milyon dolardan 104 milyar 440 milyon dolara geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB, 150 havalimanı taksisinin ruhsatını iptal etti
İBB, 150 havalimanı taksisinin ruhsatını iptal etti
4 ilimize petrol müjdesi Resmi Gazetede yayımlandı
4 ilimize petrol müjdesi Resmi Gazetede yayımlandı
ABD Başkanı Biden'den yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı
ABD Başkanı Biden'den yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı
Suriye'nin güneyindeki Dera'da Esed rejiminin saldırıları püskürtüldü
Suriye'nin güneyindeki Dera'da Esed rejiminin saldırıları püskürtüldü
BM, Kıbrıs'ta kalma süresini uzattı! Türkiye'den sert tepki
BM, Kıbrıs'ta kalma süresini uzattı! Türkiye'den sert tepki
Binali Yıldırım Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Binali Yıldırım Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
AFAD'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin açıklama! Manavgat'ta 3, Muğla'da 1 kişi hayatını kaybetti
AFAD'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin açıklama! Manavgat'ta 3, Muğla'da 1 kişi hayatını kaybetti
Düzce'de feci kaza! İki araç savruldu: Büyük şaşkınlık yaşadılar
Düzce'de feci kaza! İki araç savruldu: Büyük şaşkınlık yaşadılar
Ankara'da kışlayı yakmaya çalışan kişiye ev hapsine ret! Cezaevine gönderildi
Ankara'da kışlayı yakmaya çalışan kişiye ev hapsine ret! Cezaevine gönderildi
Saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı
Saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı