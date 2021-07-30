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Bakan Koca yangında yaralananların son durumunu paylaştı

Bakan Koca yangında yaralananların son durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Manavgat'ta gerçekleşen orman yangınında yaralananlara ilişkin son durumu paylaştı.

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Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu fiadeleri kullandı: 

Manavgat’taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi.

Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden dört kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz.

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